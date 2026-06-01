A apoyar en todos los mundiales

Se podría decir que desde ya muchos sectores de la sociedad panameña entraron en ‘Modo Mundial’ por el torneo de fútbol de la FIFA, que inicia oficialmente el próximo 11 de junio. Y esta vez vuelve a ser especial para los panameños, pues estará nuestra selección entre los 48 países participantes. Pero, tal vez hay quienes no sepan que Panamá también tendrá presencia en otro mundial este año, y no hablo del Clásico Mundial de Béisbol, que ya pasó, sino del Mundial de Flag Football en Düsseldorf, Alemania. Donde Panamá irá con equipo masculino y femenino.