A definir el deporte que queremos

¿Qué tipo de deporte queremos para nuestro país? No solo me refiero al nivel profesional u olímpico, sino esa actividad física para mantener sano a nuestro pueblo.

No veo o no me he enterado de planes concretos para reducir los niveles de obesidad, sobrepeso y, en especial, de enfermedades como diabetes, que están ligadas a la mala alimentación y falta de ejercicios.

Cada panameño es responsable de su salud, pero el Estado debe buscar mecanismos para incentivar a que sus ciudadanos se mantengan sanos y contribuyan así, a construir un mejor país.