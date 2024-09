Al agua, que también se hace deporte allí

Es curiosamente triste que un país, bañado por dos masas enormes de agua en dos costas increíbles, no sea una potencia en deportes acuáticos. Ni siquiera a nivel regional. ¿Por qué la natación (y todas sus disciplinas), remo, surf, vela, etc., no despegan en Panamá? ¿No hay interés suficiente? ¿no hay plata o tiempo para practicar ‘en serio’ estos deportes? La política deportiva del país debería responder esas inquietudes. Hace ya varios lustros se decidió desde altos mandos llenar este país de canchas sintéticas, especialmente dirigidas al fútbol, tal vez se debería tomar esas acciones para con los deportes en el agua.