Alianza rock y skate y otros deportes

Este sábado 22 de noviembre, desde las 3 pm, se realizará el evento ‘Rock and Ride PTY’, en el Skate Park, de la Cinta Costera 3, con competencias de skating, skateboarding y BMX. Luego, desde las 4 pm inicia un concierto en vivo de bandas de rock. Es un evento al aire libre que crea un espacio recreativo y promueve la participación juvenil a través de la combinación de música rock y el skateboarding. Al día siguiente, en el Centro de Combate, de la Ciudad deportiva Irving Saladino, los exponentes de artes marciales tendrán su lugar de 10 am a 4 pm, con el “Camino del guerrero”.