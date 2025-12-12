Año de varios mundiales, y todos, de peso

El 2026 se presentarán importantes eventos internacionales en el deporte, con Panamá como participante. Sin embargo, de seguro la Copa Mundial de la FIFA será el que acapare casi todas las miradas. Por su influencia y calidad de juego que se espera en la cancha. Aun así, hay otros justas mundiales que, de alguna manera, rivalizarán con la gran cita del fútbol, pese a que este no es el objetivo, pues a un fanático puede gustarle varios deportes, y a la vez. Tendremos el Mundial de béisbol, el llamado ‘Clásico’ y el torneo del Flag Football en Alemania.