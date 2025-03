Ciclismo de ruta se activa

El Campeonato Nacional de ruta 2025 se corre en la provincia de Veraguas este 14, 15 y 16 de marzo. El evento deportivo lo organiza la Federación Panameña de Ciclismo y atraerá a importantes exponentes del pedal panameño, con sus respectivos equipos. Se competirá en las categorías: Máster A, B, C y D, Damas general, Pro-juvenil, Junior, Sub-23 y Élite masculino. La cita arranca hoy, desde las 9:00 a.m. desde La Ponderosa. Luego el día 15, la salida es a las 7:00 a.m., otra vez en La Ponderosa. Y el domingo, a las 8:00 a.m. se parte desde las 8:00 a.m. en La Iglesia de Atalaya.