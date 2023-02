Con un ánimo inagotable, así debe ser

He conversado con varios atletas panameños a través de los años, y me atrevo a decir que la gran mayoría solo quiere practicar en paz su deporte. Quieren tener instalaciones con el mínimo de condiciones dignas para jugar, algunos no esperan nada lujoso solo un lugar seguro y que sepan que tiene el respaldo óptimo para desarrollar su potencial. A nivel estatal siempre habrán limitantes y sabemos que son pocos los que realmente invierten de manera privada para elevar el deporte. Esto es un trabajo sin descanso.