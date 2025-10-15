Convirtiendo en el Hub deportivo

Tan solo este año, Panamá ha sido un importante escenario de eventos deportivos y aunque se han presentado ‘mínimos’ contratiempos, en general, el país ha cumplido y se ha posicionado como importante centro para “hacer deporte”.

Lástima que no todo el país está en esa línea. Pues la mayoría de esos eventos, de calibre internacional, se concentran en la Ciudad de Panamá, con solo ciertos esfuerzos en ciudades focalizadas del Interior.

Pero, se le agradece el esfuerzo. Ya para 2026, la gran apuesta son los Juegos Suramericanos de la Juventud.