Cosas simples, hacen felices a las personas

Creo que no hay un solo panameño que no quiera que las cosas mejoren. En su barrio, como en cualquier otra parte, en el tema deportivo, le encantaría tener canchas, y demás instalaciones de calidad. Que no sean solo para el deporte élite o de alto rendimiento, sino que tengan lo básico para hacer ejercicios. Correr, recrearse y especialmente, que tenga la seguridad de que nada malo le pasará, que no se lesionará por un bache u otro daño, ni que será víctima de un robo u otro tipo de agresión sin sentido. Creo que no es mucho pedir.