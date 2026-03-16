Cuidar estadios debe ser una obligación

El pasado viernes el presidente José Raúl Mulino encabezó un acto de inauguración oficial del Estadio Roberto Mariano Bula, en Colón. En su discurso, el mandatario pidió a los asistentes al evento (y a la ciudadanía en general) “cuidar” el coliseo, pues costó muchísimo rescatarlo del abandono que tenía, tras casi una década en reconstrucción. Y en eso tiene razón, la obra terminó costando casi 20 millones más de lo presupuestado originalmente, allá por 2017. Pero el mensaje de cuidar no debe caerle solo al ciudadano común, sino a las autoridades que están y las que vengan.