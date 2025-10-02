Darán a conocer a los elegidos

La Federación Panameña de Futbol (FPF) anunció que hoy al mediodía que el entrenador Thomas Christiansen ofrecerá, en el Auditorio FPF, en Juan Díaz, una conferencia de prensa, en donde dará a conocer la lista de jugadores convocados a la Selección nacional mayor de fútbol masculino con miras a los partidos de eliminatoria de Concacaf al Mundial 2026 del mes de octubre ante las selecciones de El Salvador (el día 10, de visita) y Surinam (14, en casa). Mientras tanto, ya los salvadores se han estado entrenando y Surinam ya reveló su lista.