Deporte y actos criminales

Nuestro deporte está lleno de episodios de violencia, pero no de esa que ves en la cancha o en las gradas o cerca de algún recinto deportivo, no, hablo de esa que es criminal. De actos que conllevan tiempo en prisión si se comprueba la responsabilidad de los implicados. Hay una lista de deportistas que lastimosamente han estado involucrado en actos delincuenciales, siendo tanto víctimas como victimarios. Se supone que el deporte debe sacar a los que lo practican de ese ‘bajo mundo’, pero muchas veces, la persona se ve incapaz de escapar de esa realidad.