El arbitraje como preferencia

En Panamá parece que por décadas nos hemos peleado con el deporte. Ya sea que hay un inmenso grupo de personas no practican absolutamente nada, ni siquiera la caminata, mientras otras están empujando con fuerza mantenerse a nivel competitivo y hasta profesional.

Pero algo que he notado y tal vez se ve con mayor beligerancia en estos años, es el arbitraje, a cualquier nivel y en varias disciplinas. Se ha tomado y se está tomando muy enserio el estudio y luego ofrecer el servicio de ‘juez’ deportivo. Tal vez en eso se debería priorizar más.