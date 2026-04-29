El béisbol que todos merecemos

Creo que es obvio. Año tras año, el béisbol nacional atrae a miles de fanáticos a los estadios del país. Tal vez, algunos no tengan las mejores facilidades, pero el público llega, ve el show, el esfuerzo y organización. A pesar de que se han presentado ciertos episodios, muy puntuales y esporádicos durante la realización de estos campeonatos, de alguna forma u otra, el buen béisbol sale a relucir. Yo aspiro que en algún momento estos torneos den pie a una verdadera liga profesional, aunque allí está PROBEIS, pero sigue sin despegar. Ojalá eso cambie pronto.