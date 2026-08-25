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El éxito de la inversión en infraestructura deportiva

El éxito de la inversión en infraestructura deportiva
Yalena Ortiz
25 de agosto de 2026

Grandes inversiones se están realizando en obras de infraestructura en el país para llenar los vacíos existentes de espacios aptos para el entrenamiento y la celebración de torneos deportivos. Sin embargo, se requiere una planificación rigurosa sobre dónde invertir los recursos para que, además de contar con instalaciones modernas, estas sean accesibles y funcionales para la mayor cantidad de personas posible. De nada sirve invertir millones en espacios a los que la ciudadanía no pueda acudir o cuya utilización para eventos nacionales e internacionales se complique por deficiencias logísticas.

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