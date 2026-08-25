El éxito de la inversión en infraestructura deportiva

Grandes inversiones se están realizando en obras de infraestructura en el país para llenar los vacíos existentes de espacios aptos para el entrenamiento y la celebración de torneos deportivos. Sin embargo, se requiere una planificación rigurosa sobre dónde invertir los recursos para que, además de contar con instalaciones modernas, estas sean accesibles y funcionales para la mayor cantidad de personas posible. De nada sirve invertir millones en espacios a los que la ciudadanía no pueda acudir o cuya utilización para eventos nacionales e internacionales se complique por deficiencias logísticas.