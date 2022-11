El mejor certamen deportivo

Catar 2022, nos ha presentado varios partidos donde se juega con intensidad. Y que ha ofrecido resultados inesperados, que no estaban en la ‘lógica’ e historia del fútbol. Es por eso que el Mundial de FIFA es la máxima competencia del deporte a nivel global. Me atrevo a decir que llama más la atención que las olimpiadas. Ya sea porque en la última, de alguna manera, se diluye el interés al tener muchísimos atletas en decenas de deportes y modalidades y en el Mundial, solo es fútbol. Es el mejor torneo y debe mantenerse a 4 años, y no a dos.