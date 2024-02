El que menos llora

He escuchado, en algunos lugares, que el hijo que menos llora o sufre el día del sepelio es el que goza de mayor tranquilidad en su conciencia. Puede ser, pero lo que sí es cierto es que lo que entregamos debemos intentar dar a nuestros seres queridos su lugar en vida. Con la muerte de Luis Tejada se han hecho muchos homenajes y aunque fue un deportista querido, fueron muy simples los homenajes que se hicieron en vida, no solo a él sino al resto de los atletas, en comparación a lo que se organiza cuando fallecen. Es mucho mejor no llorar tanto.