El rol al celebrar las bodas del marfil

En un mundo en el que el debate se centra en las ventajas y desventajas de la forma de hacer periodismo, Metro Libre busca complementar la formalidad de un impreso con la cercanía que ofrecen las plataformas digitales.

Se escucha decir que si los medios tradicionales, que si los recursos digitales o la inteligencia artificial. Tras 14 años en el mercado, este periódico demuestra que una actividad no riñe con la otra; al contrario, se complementan y trabajan en conjunto para brindar a los lectores las noticias más completas, siempre con veracidad.