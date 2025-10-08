El Tauro quiere volver a renacer

El histórico Tauro Fútbol Club presentó ayer al estratega colombiano Bernardo Redín como nuevo director técnico del equipo mayor.

Redín tendrá el reto de sacar del fondo de la Conferencia Este del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), pese a que tiene los mismos 13 puntos que el Árabe Unido, que está una casilla arriba en la tabla.

Durante su presentación, Redín expresó su entusiasmo y espera competir “siempre con ambición y respeto por la camiseta”. El nuevo cuerpo técnico iniciará labores de inmediato con la plantilla.