El verdadero homenaje a ‘Matador’

El mejor ‘homenaje’ que se le puede hacer al fallecido Luis “Matador” Tejada es hacer del deporte en Panamá, no solo el fútbol, una prioridad de Estado. Ya las elecciones generales están a la vuelta de la esquina, y los pocos ‘planes’ de gobierno que he visto casi ni tocan el tema deportivo y lo poco que tratan son generalidades y no soluciones concretas. Hace unos días atrás algunos candidatos presidenciales firmaron un ‘Pacto por el deporte’, una propuesta focalizada y bajo el panorama del COP y Fepafut, que parece no abarcar todo lo que se necesita hacer aquí.