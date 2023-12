Ellos, sí representan a mi bandera

No hay un solo panameño que no desee que sus atletas siempre sean exitosos. Cada arranque de nuevo año, queremos lo mejor para uno mismo, para los más cercanos y en menor medida, para los conocidos. Sin embargo me atreve a asegurar que si le preguntas a cualquier panameño sobre si quiere que su deportista sea campeón mundial, ganador de alguna medalla (ya sea olímpica u de otro tipo de justa) y que de lo mejor de sí en cada escenario que esté, te va a responder que “claro que sí”, el o ella representa a Panamá, representa a mi bandera.