En esto, espero que se cumpla el sueño

Tal vez muchos en Panamá ya no les interese lo que pase en la Copa Oro 2025, después que Honduras eliminara el pasado sábado a la ‘Sele’ de Panamá, vía tanda de penaltis, pero el torneo sigue y hoy se juegan las semifinales. México vs Honduras; y Estados Unidos enfrentará a Guatemala. Esas son los duelos para definir a los finalistas. Me imagino que muchos dirán que el torneo está “arreglado” para que se enfrenten los de siempre: los mexicanos y los gringos. Pero me gustaría soñar y ver una final Honduras ante Guatemala. ¿No sería genial y más relevante?