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Entre hoy y mañana, la fecha 10 LFF

Entre hoy y mañana, la fecha 10 LFF
Roberto Robinson
24 de marzo de 2026

La Liga de Fútbol Femenino arranca desde hoy la Jornada 10 de su Torneo Clausura 2026 con el panorama apretado en las primeras 5 posiciones de la tabla general, los puestos 6 y 7 empatados, pero algo lejano de los mencionados 5 y ya desahuciados los últimos tres puestos, que, aunque han sumado solo 3 puntos, en 9 partidos, tienen su bolsa una abultada marca de goles en contra.

El ejemplo más dramático es el debutante y colero del torneo, el E.F.R.E, que tiene foja 1-8, con 89 tantos en contra y solo 4 a favor. O sea, recibe en promedio 9.8 goles por partido.

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