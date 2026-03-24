Entre hoy y mañana, la fecha 10 LFF

La Liga de Fútbol Femenino arranca desde hoy la Jornada 10 de su Torneo Clausura 2026 con el panorama apretado en las primeras 5 posiciones de la tabla general, los puestos 6 y 7 empatados, pero algo lejano de los mencionados 5 y ya desahuciados los últimos tres puestos, que, aunque han sumado solo 3 puntos, en 9 partidos, tienen su bolsa una abultada marca de goles en contra.

El ejemplo más dramático es el debutante y colero del torneo, el E.F.R.E, que tiene foja 1-8, con 89 tantos en contra y solo 4 a favor. O sea, recibe en promedio 9.8 goles por partido.