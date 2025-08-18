Entre regresos y nuevas oportunidades

Lo demostrado la semana pasada por los jugadores de tres equipos de la LPF en sus partidos de Copa Centroamericana, (tres victorias contundentes), podría ser el empujón para que el cuerpo técnico de la Selección Mayor de fútbol de Panamá vuelva a llamar a elementos que llevan tiempo sin jugar con el equipo nacional. También hay nuevas figuras que claman por una oportunidad para representar al país. Aunque ya parece que hay una base en el conjunto canalero, en especial rumbo a la fase final de la eliminatoria mundialista, creo que hay que valorar a esos jugadores.