Es hora de ser referencia, de la buena

Creo que a estas alturas nadie puede negar que el fútbol panameño está en franco crecimiento. Y eso que no tenemos grandes estadios ni una infraestructura de captación de talento tan especializada. Pero, con mucho esfuerzo y sobre todo las ganas de nuestros deportistas se ha llegado a lo que tenemos. Muchos critican y señalan que deberíamos ser mejores, pero con lo que tenemos me parece que somos excepcionales. Ojalá las cosas mejoren, no solo para el fútbol, sino para el desarrollo deportivo nacional, ya es hora de ser referencia.