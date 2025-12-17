Ese ‘hub’ del deporte ya es real

Panamá ha demostrado que tiene todo para ser un anfitrión de lujo si nos referimos a eventos deportivos internacionales. Bien o mal, los gobiernos han construido importante infraestructura para albergar el deporte de alta competencia. Tal vez, algunas de estas instalaciones necesiten ciertos arreglos, pero me parece que se está haciendo el trabajo, y una prueba de ello han sido los eventos que este 2025 ha albergado el país, en especial, en su ciudad capital. Para 2026, el gran reto serán los Juegos Suramericanos de la Juventud, y quien sabe, cuidado vienen otros torneo de igual importancia.