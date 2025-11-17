Esta ‘sele’, sí tiene su boleto mundialista

Buena parte del país está a la expectativa de lo que pase con la selección masculina de fútbol de Panamá, si clasifica directo o no al Mundial FIFA 2026, pero otro equipo está a punto de competir en un mundial, un torneo inédito, que tendrá su primera edición en Filipinas, del 21 de noviembre al 7 de diciembre; se trata de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA.

Las jugadoras panameñas se ganaron su clasificación a pulso. Es más, se prevé que ese combinado nacional emprenda hoy el viaje a Manila, y preparar su debut en el torneo, frente a Italia, el 23 de noviembre.