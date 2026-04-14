¿Este es el fútbol que nos importa?

El difícil tomar en serio a la Liga Panameña de Fútbol (LPF) cuando en un partido se presentan situaciones que dan a entender posibles acciones al margen del ‘juego limpio’.

Una mano que podría interpretarse como intencional, despertó la molestia del propio técnico de ese jugador que ‘metió la mano’, pidiendo investigaciones. Bueno, la LPF ya llamó a ambos y abrió un expediente.

No sé en que terminará esto, pero se vuelve a evidenciar que varias de las personas que juegan en la LPF no son verdaderos futbolistas y lejos de ser profesionales.