Esto debe cambiar a mejor

Ya es ‘harto’ conocido que en nuestro país no hay una cultura de mantenimiento (o será poco mantenimiento) y siempre se buscar ‘crear’ cosas nuevas, y no se le da valor a lo que ya está y simplemente se necesita mejorarlo. Aunque, también están los señalamientos en que se deja perder para hacer y así tener acceso a fondos que si se tratase de arreglos no se obtendrían. En el tema deportivo, siempre están los mismos reclamos de la falta o la insuficiente oferta de instalaciones públicas para practicar cualquier disciplina que uno piense. Es lastimoso.