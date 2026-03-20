Frontenis de buen nivel al frente

Panamá ha demostrado con creces que no solo tiene talento para formar a atletas, sino que tiene lo necesario para ser un gran anfitrión de eventos deportivos.

La próxima semana, en las instalaciones de la Sociedad Española de Beneficencia, se llevará a cabo el Torneo Internacional de Frontenis “Panama Open 8”, con la participación de deportistas de diversos países invitados que buscarán llevarse los máximos galardones en las categorias A, B, C, Máster y Femenino. Una disciplina no tan llamativa, pero que tiene su nicho y gente que lo práctica y apoya.