Ganar bien en el deporte

Tal vez no se ha entendido que el deporte, bien organizado, estructurado y enfocado en brindarle al fan las facilidades y un espectáculo de calidad, significo generar dinero, y muy buen dinero. No por nada, en otras latitudes el deporte, más que un estatus por buscar la gloria al lograr una copa o una marca, se trata en ganar ‘plata’. Es un negocio, y un buen negocio que a parte de producir empleos, genera ‘riqueza’ para una sociedad. En Panamá, parece que no se ha entendido eso y son muy pocos lo que ‘ganan’ con el deporte local.