Hay que valorar que están allí

De verdad había personas que creían que la selección de fútbol femenino de Panamá podría haber tenido una mejor presentación en su debut mundialista. Otros, en el que me incluyo, estaba esperanzado a que por lo menos la goleada iba a ser ‘leve’ o se podía hasta mantener un heroico empate a cero. Pero no. Las brasileñas demostraron que están a otro nivel. El 4-0 final me pareció justo. Un recordatorio a las canaleras que ya están en un torneo élite y se debe jugar como tal. No se pude ir del ‘tú a tú’. En esta primera fase, los puntos son lo único que vale.