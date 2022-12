La fiebre pasó muy rápido

Los 28 días de la Copa del mundo pasaron rápido y aunque no es el más corto de la historia, sí que se ha ido en un abrir y cerrar de ojos. Como seguidora del fútbol este mundial me ilusionó, pero no me envolvió como ediciones anteriores. Incluso no tenía un equipo favorito, no me deprimí porque perdí y ni siquiera puede ver un partido completo. Espero, si Dios me lo permite, que con el mundial de Norteamérica, que tendrá más selecciones y menos restricciones regrese el entusiasmo, la alegría, la fiebre y la pasión perdida.