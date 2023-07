La oportunidad de tumbar a uno ‘grande’

La Selección de fútbol de Panamá está encaminado a volver a una final de la Copa Oro, el torneo ‘definitivo’ de la Concacaf. Pero, antes tendrá que medirse al actual campeón, Estados Unidos. He escuchado que la ‘Sele’ ha jugado el mejor fútbol en esta competencia, que quieran o no, ha tenido un nivel irregular (por no decir bajo) si lo comparamos con otros de las demás confederaciones de fútbol. Es lo que tenemos y es donde jugamos, la aspiración es siempre ganarles a los grandes del área y mañana se tendrá esa oportunidad.