La oportunidad para asaltar el liderato

La Selección de fútbol de Panamá sonrió aliviada el pasado viernes al ganar por la mínima al conjunto de El Salvador, que dirige el colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez. La victoria, pone a los canaleros en el camino correcto para alcanzar el boleto directo al Mundial 2026. Y es que luego de dos empates en las primeras dos fechas de esta fase final de eliminatorias de la Concacaf, parecía que se estaba complicando el panorama. Mañana martes, Panamá se disputa ante Surinam el liderato del grupo, y no hay mejor escenario que el de casa para lograrlo.