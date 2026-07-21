La primera en salir a competencia

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana, arrancan oficialmente el 24 de julio, pero desde ayer ya hay actividad deportiva. Y es que las preliminares de los torneos (tanto en la rama masculina como femenina) de Polo Acuático abrieron las competencias de la justa regional en una jornada realizada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Debido a la alta demanda del complejo acuático durante los juegos, la disciplina de Polo Acuático se adelantó como la única antes de la ceremonia de inauguración.