Las chicas goleando y ganando

La Selección Mayor Femenina de fútbol de Panamá encadenó su segunda victoria seguida en su afán de lograr el boleto mundialista a Brasil 2027, por segunda ocasión y de manera consecutiva. El pasado miércoles goleó 3-0 a su par de San Cristóbal y Nieves, en lo que significó su segunda salida al campo y triunfo en la primera fase de la eliminatoria de Concacaf. Ahora es líder del Grupo E con 6 unidades, encaminada a ganar esa clave que la clasificaría a la Ronda Final del Premundial. Su próximo encuentro será en casa, el 9 abril ante Aruba