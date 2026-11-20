Las semifinales del Campeonato Nacional de Baloncesto 2026 se jugarán en formato de ida y vuelta, los días viernes 20 y sábado 21 de noviembre, en horario de 7:00 p.m. y 9:00 p.m., en el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento (CAR) Luis 'Matador' Tejada, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá. Hoy, a primera hora chocarán los quintetos de Coclé y Colón. Luego, será el turno de Panamá Centro contra Panamá Este, por el pase a la final. Colón es el vigente campeón del torneo organizado por la Federación Panameña de Baloncesto.