Lo que realmente importa

A veces quisiera que todo estuviera bien. Que no hubiera quejas de nada. Que todo atleta tenga respaldo de su federación, que consiga el apoyo cuando lo necesita y que sea el máximo posible. Pero, entonces despierto y me estampo con la realidad. En un país donde las necesidades abundan, siempre hay quienes exigen y no son escuchados. Los que tienen las habilidades, pero no los contactos y el suficiente recurso para despuntar. Ojalá, el deporte sea tomado más en serio, no solo al momento de competir, sino como una parte esencial de la vida.