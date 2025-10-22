Los Centroamericanos en Panamá

Para los que no sepan, la Ciudad de Panamá es subsede de los Juegos Centroamericanos 2025, que tiene la mayoría de sus deportes en disputa en Guatemala.

Las disciplinas de Esports, en Atrio Mall, que arrancan hoy, y el Flag Football, en el Estadio Emilio Royo, que inicia el día 24 de octubre, se perfilan como un reto más organizativo y deportivo para los panameños.

Solo el Flag ya tiene en venta las entradas a los juegos, a través de Passline, con la oferta de $1.00 por día, y un paquete de $2.50 por tres días de eventos. No hay excusas para no apoyar.