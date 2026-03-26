Los juegos que deben unir al país

Poco a poco los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se están apoderando del imaginar del panameño. Ya el mes de abril, muchos debemos entrar en ‘modo juegos’.

Un evento enorme, de complejidad organizativa, y que traerá un sinnúmero de beneficios para muchos sectores, en especial el económico, que ha sido duramente golpeado los últimos cinco años.

Se trata de un proyecto país que debemos sentirnos orgulloso. La entrada a los eventos será gratuita, no hay excusa para no ir, solo por curiosidad. Además, el futuro de nuestro deporte se va a exhibir.