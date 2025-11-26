Los videojuegos como el futuro deportivo

El grupo de panameños que han decidido tomar enserio los ‘videojuegos’ como una carrera deportiva, dentro de los llamados ‘Esports’, han demostrado este año, en un corto tiempo y en dos Juegos regionales (Centroamericanos en Guatemala y Bolivarianos en Perú), al llegar al podio y colgarse medallas, que para ser un ‘gamer’ de alto nivel competitivo, Panamá tiene talento, las ganas, la organización, o sea, la base y materia prima para destacar. Desde hace más de un año se impulsa una ley para ordenar y potenciar el desarrollo de los Esports.