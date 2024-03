Mantenimiento era, es y será prioridad

Mantenimiento es la palabra clave aquí. No solo en el tema deportivo, sino en todo lo que concierne a la vida. Si uno como persona no ‘mantiene’ correctamente su cuerpo, se puede enfermar. Si no le das mantenimiento a tu casa, podría salirle daños estructurales. Así mismo se trata el deporte. Por décadas no hemos sido eficientes en conservas las instalaciones públicas destinadas al deporte. Por ello, vemos que cada cuanto tiempo, se hacen ‘millonarias’ inversiones para ‘renovar’ lo que está viejo, pero si se hubiese mantenido, la inversión sería otra y tal vez, hasta mínima.