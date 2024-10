No esperemos la tragedia

¿Tendrá que pasar alguna desgracia de mayúsculas proporciones para que se haga algo? Nuestro fútbol sigue ofreciéndonos episodios de violencia dentro y fuera de la cancha. Y no importa la categoría, si es una birria o algún torneo con toque ‘más’ profesional. Las agresiones, insultos y ambiente donde la seguridad física de sus asistentes está en peligro ya parecen algo común. Tal vez estoy exagerando, y son hechos aislados y espaciados. No todo el tiempo pasan y si pasan no son ‘tan’ graves...¿o no? Lo importante es saber: ¿quién toma la responsabilidad?