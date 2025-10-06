Nuestro fútbol en franco crecimiento

No hay duda de que el fútbol en Panamá ha tenido un notable crecimiento. Las ligas federadas cada vez son más formales y presentan tintes profesionales.

Otros esfuerzos privados también nos enseñan que el balompié puede ser un negocio rentable, si se sabe manejar tanto en la faceta deportiva como comercial.

Ser parte de algunas de las selecciones nacionales es un orgullo y muchas veces, un privilegio, además de una oportunidad de oro para un futuro en el deporte. Las cosas están en buen camino y el Mundial 2026 podría ser definitorio.