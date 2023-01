Ojalá se rompa ‘este’ ciclo

Es increíble que nuestro país, que muchos presumen al decir que ‘hay millones y millones’ (en referencia a dinero que corre en ciertos sectores), no tenga suficiente instalaciones deportivas de calidad. Pasan gobiernos, y se planean cosas ‘aisladas’. Ya en el penúltimo año del actual gobierno se anuncia la construcción de un centro de alto rendimiento que deberá estar finalizado en 2025. Si es que se llega a ver. La experiencia vivida últimamente es que los proyectos se arrancan, pero no se terminan. No quiero pecar de pesimista, pero bueno.