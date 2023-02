Otra disciplina olvidada

En los Juegos Olímpicos de 2008, Irving Saladino se ganó la primera y única medalla de oro para un deportista panameño en esta competencia internacional. Fue en una disciplina, que por lo que me han dicho, deberíamos ser una potencia regional, por el biotipo de atleta que por naturaleza hay en Panamá, pero han pasado los años y no se ha podido replicar ese medalla. Deberíamos preguntarnos ¿el por qué? Pero creo que muchos sabrían la respuesta. Poca importa y poca inversión para el atletismo nacional. Los Irving Salinos del futuro no llegarán jamás, si seguimos así.