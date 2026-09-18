Panamá presente en Mundial de ciclismo

La Selección Nacional de Ciclismo de Panamá dirá presente en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Carretera UCI Montréal 2026, que se disputará del 20 al 27 de septiembre en territorio canadiense.

Panamá logra por octavo año consecutivo su clasificación directa a la prueba Elite Masculina en la máxima justa mundialista. Esto, fue confirmado por la Federación Panameña de Ciclismo al señalar que el cupo se ratificó tras ubicar al país en la posición 38 del Ranking Mundial UCI, en el grupo de las primeras 50 naciones que obtienen el pase directo.