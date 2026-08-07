Panamá será sede de evento Pádel

El Pádel es una disciplina en franco crecimiento en Panamá y se refleja con el trabajo de la Asociación Panameña de Pádel (APP), que este fin de semana envió una delegación juvenil oficial para representar al país en la tercera fecha del Circuito Panamericano de Menores 2026, en México, un evento organizado por Pádel América (miembro de la Federación Internacional de Pádel) para el desarrollo de las categorías juveniles.

Desde la APP se confirmó que una de estas fechas del circuito se realizará en Panamá en 2027, posiblemente entre abril y agosto.