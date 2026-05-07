Para democratizar el deporte en la escuela

El Ministerio de Educación (Meduca) busca devolver a la escuela el sitio de semillero de atletas con competencias entre colegios, enfocando su política en democratizar el deporte. Serán más 30 mil estudiantes de las 16 regiones educativas del país que participarán este año en la Copa Intercolegial Panamá de Fútbol y los Juegos Intercolegiales Meduca, eventos que arrancarán en mayo y julio próximo, respectivamente. La población estudiantil panameña supera los 870 mil individuos, y no todos tienen el tiempo, dedicación o talento para participar en estas justas.